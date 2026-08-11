1973 की बाढ़ में डूब गया था राजस्थान का आनंदेश्वर मंदिर, फिर भी सुरक्षित मिलीं मूर्तियां; खुद बज उठी थीं मंदिर की घंटियां

राजस्थान के आबूरोड में पश्चिम बनास नदी के तट पर स्थित प्राचीन आनंदेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मंदिर से जुड़ा साल 1973 की भीषण बाढ़ का चमत्कार आज भी चर्चित है। पुजारी अशोक रावल के अनुसार, 1973 में बाढ़ का पानी मंदिर में भर गया था, जिससे मूर्तियां जलमग्न हो गईं थीं। अगले दिन पूजा के समय पानी के बहाव और हिलोरों से मंदिर की घंटियां खुद-ब-खुद बजने लगीं।

2 min read