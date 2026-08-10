जयपुर में बनेगा राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर, CM भजनलाल ने गुप्त वृंदावन धाम में किया राधा-कृष्ण शिला पूजन, बोले- गौरव की बात

धाम में 180 फीट लंबी और 108 फीट चौड़ी कमान छतरी भी बनाई जा रही है। इसकी खासियत यह होगी कि रात के समय प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए इस पर भगवान कृष्ण की लीलाएं दिखाई जाएंगी। इसके अलावा मंदिर का मुख्य गेट करीब 70 फीट ऊंचा होगा। इसे राजस्थानी कारीगरी की झलक देते हुए 108 मोर की आकृतियों से सजाया जाएगा। इससे धाम का मुख्य प्रवेश द्वार देखने में काफी खास नजर आएगा। इसके अलावा यहां करीब 25 हजार वर्गफीट का बड़ा दर्शन हॉल बनाया जाएगा। साथ ही 14 प्रेजेंटेशन रूम और ऑडियो-विजुअल थिएटर भी होंगे।