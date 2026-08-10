Jaipur: देर रात अचानक हॉस्टल में में जा घुसी SUV, गेट में फंसे पहिए तो भागने में हुए नाकाम, नशे में धुत दो युवक गिरफ्तार

जब थार आगे नहीं निकल सकी तो दोनों युवक गाड़ी से नीचे उतरे और पैदल भागने की कोशिश करने लगे। हालांकि, हादसे के बाद मौके पर जुटे लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी और दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों युवकों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो गाड़ी के पहिए में हॉस्टल के टूटे गेट का लोहे का एंगल फंसे हुए थे। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद गाड़ी को वहां से बाहर निकलवाया और उसके बाद गाड़ी को जब्त कर लिया।