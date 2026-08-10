Rajasthan Government Job : राजस्थान में 600 चिकित्सा अधिकारियों की होगी भर्ती, मंत्री ने दी मंजूरी, विज्ञप्ति जल्द

Rajasthan Medical Officer : राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में अब मेडिकल ऑफिसर की कमी जल्द दूर होगी। मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने चिकित्सा अधिकारियों के 600 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। मंत्री खींवसर ने बताया कि इन पदों पर भर्ती के लिए जल्द विज्ञप्ति जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि 600 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इससे सरकारी चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी और मरीजों को बेहतर एवं समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।