Ashok Gehlot : ‘पीएम मोदी ने कहा था ऐसा नहीं होगा’, अशोक गहलोत बोले- आपूर्ति रोक कर योजनाएं खत्म कर रही BJP सरकार

पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत सप्ताह में 6 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाता था। इस योजना के तहत बच्चों को पाउडर मिल्क मिलता है। योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 150 मिली तैयार दूध उपलब्ध कराया जाता है, जबकि कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 200 मिली दूध दिया जाता है। इसके लिए क्रमशः 15 ग्राम और 20 ग्राम मिल्क पाउडर का उपयोग किया जाता है। RCDF स्कूलों तक मिल्क पाउडर की आपूर्ति करता है। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के लिए राज्य निधि से ₹722 करोड़ रखा गया है। यह योजना राजस्थान की राज्य वित्त पोषित पोषण योजना है।