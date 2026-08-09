Rajasthan : बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की सुरक्षा में सेंध, सेना के वाहनों से 1500 लीटर डीजल की चोरी

Army Vehicle Diesel Theft : बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की सुरक्षा में चोरों ने सेंध लगा दी है। तमाम सुरक्षा इंतजामों के बावजूद शुक्रवार देर रात चोर यहां से सेना के वाहनों से करीब 1500 लीटर डीजल चोरी कर ले गए। चोरी किए गए डीजल की कीमत करीब डेढ़ लाख रुपए बताई जा रही है। सैन्य सूत्रों के अनुसार शुक्रवार देर रात दो पिकअप में सवार करीब 15-16 लोग रेंज के ईस्ट कैंप क्षेत्र में अवैध रूप से घुसे। आरोपियों ने रेंज में तीन स्थानों से डीजल निकाला और दोनों वाहनों में भरकर चले गए।