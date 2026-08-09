Bikaner : लार बताएगी मुंह के कैंसर का खतरा! PBM अस्पताल बीकानेर में मरीजों पर चल रहा शोध

एक अन्य न्यूज में बीकानेर शहर की तीन डायग्नोस्टिक लैब में शनिवार को किए गए औचक निरीक्षण में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकरण और जरूरी मानकों से जुड़ी खामियां सामने आई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तीनों संस्थानों को तत्काल प्रभाव से जांच सेवाएं बंद करने के निर्देश दिए। इनमें दो लैब का एक्ट के तहत पंजीकरण नहीं मिला, जबकि एक का पंजीकरण समाप्त पाया गया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक दस्तावेज और निर्धारित प्रोटोकॉल पूरे करने के बाद ही इन संस्थानों में जांच सेवाएं दोबारा शुरू की जा सकेंगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पुखराज साध के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बीकानेर शहरी क्षेत्र की वर्षा लेबोरेट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, वासु लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और गुड केयर पैथोलॉजी लैब का औचक निरीक्षण किया।