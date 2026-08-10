Bikaner Electric Bus: बीकानेर में जल्द दौड़ेंगी ई-बसें, पहुंची पहली खेप, 75 बसों का मिला है आवंटन

बीकानेर। शहरवासियों को जल्द ही आधुनिक नगरीय परिवहन सेवा की सौगात मिलने वाली है। बीकानेर में ई-बस सेवा शुरू करने की दिशा में पहला कदम उठ चुका है। चार ई-बसें शहर पहुंच गई हैं और इनके संचालन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के सामने निर्माणाधीन ई-बस डिपो से इन बसों का संचालन प्रस्तावित है। संभावना जताई जा रही है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ई-बसों को हरी झंडी दिखाकर सेवा की शुरुआत की जा सकती है।