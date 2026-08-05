Bikaner Crime: 75 करोड़ की हेरोइन ड्रोन ड्रॉपिंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 13 महीने तक बदलता रहा ठिकाने

बीकानेर। राजस्थान पुलिस को अंतरराष्ट्रीय नशा और हथियार तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। बीकानेर, खाजूवाला थाना, साइबर सेल और जिला पुलिस स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई में 75 हजार रुपए के इनामी अपराधी राकेश प्रजापत को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी अप्रेल में बीकानेर में पकड़ी गई करीब 75 करोड़ रुपए की हेरोइन की ड्रोन ड्रॉपिंग का मास्टरमाइंड है। इसके अलावा वह हथियारों की तस्करी से जुड़े अंतरराष्ट्रीय नाको-आर्म्स सिंडिकेट का प्रमुख सरगना भी बताया जा रहा है।