Rajasthan Crime: बैंकों में नकदी पहुंचाने जा रही कैश वैन को रोककर 50 लाख की लूट, 4 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कैश वैन विभिन्न बैंक शाखाओं में नकदी पहुंचाने के लिए निकली थी। इसी दौरान साधुना और सारुडा गांव के बीच पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने रास्ता रोक लिया। हथियारों के बल पर कर्मचारियों को अपने कब्जे में लेकर कैश बॉक्स लेकर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार लूटी गई राशि का आधिकारिक सत्यापन अभी किया जा रहा है, हालांकि प्रारंभिक अनुमान 50 लाख रुपए से अधिक का बताया जा रहा है।