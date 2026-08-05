जयपुर में हिस्ट्रीशीटर दंपती का 1 करोड़ का अवैध मकान ध्वस्त, ड्रग्स-शराब तस्करी की काली कमाई से बनाया था 3 मंजिला घर

Jaipur Mansarovar Bulldozer Action: जयपुर में अपराध से अर्जित संपत्ति और भू-माफियाओं के खिलाफ पुलिस व प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक और बड़ी कार्रवाई की है। मानसरोवर थाना क्षेत्र में पुलिस और जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन शाखा की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुख्यात हिस्ट्रीशीटर मुकेश सांसी और उसकी पत्नी, हिस्ट्रीशीटर तीजा सांसी के 3 मंजिला अवैध मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बाजार मूल्य के अनुसार, जमींदोज की गई इस आलीशान इमारत की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है।