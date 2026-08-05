जयपुर में संत रविदास समरसता कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सीएम भजनलाल शर्मा ने कलश वंदन रथों को दिखाई झंडी

जयपुर। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में बुधवार को जयपुर के एसएमएस इंडोर स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय समरसता संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कलश वंदन यात्रा का शुभारंभ करते हुए कलश वंदन रथों को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा प्रदेश के शहरों, गांवों और ढाणियों तक पहुंचेगी और संत रविदास के समता, सामाजिक सद्भाव तथा मानवता के संदेश का व्यापक प्रचार करेगी।