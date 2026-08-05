‘बेड पर लेटे रहने से पूरे नहीं होते सपने’, जयपुर पहुंची ‘गोल्डन गर्ल’ अरुंधति चौधरी का युवाओं को संदेश

मुक्केबाजी के कठिन मुकाबले को याद करते हुए उन्होंने कहा, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े टूर्नामेंट चार साल में एक बार आते हैं। ऐसे में मौका गंवाना बहुत बड़ी गलती होती। रिंग में उतरने से पहले मैंने यही सोचा था कि मैच जितने भी राउंड का हो, मुझे अपना पूरा 100 प्रतिशत देना है। अगर आज मैं पीछे हट जाती या पूरा जोर नहीं लगाती, तो मुझे फिर से चार साल तक इंतजार करना पड़ता। उस लंबे इंतजार से कहीं बेहतर था कि मैं उसी वक्त अपनी पूरी ताकत झोंक दूं।