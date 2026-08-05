राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ बहाली की मांग तेज, 5 प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया

जयपुर। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने और राजस्थानी भाषा विभाग की स्थापना की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब और तेज हो गया है। बुधवार को विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। पहले संविधान पार्क स्थित संविधान स्तंभ के सामने जमीन पर लेटकर अपनी मांगों के समर्थन में गुहार लगाई और इसके बाद विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार की ओर मार्च निकालने लगे। स्थिति बिगड़ने और यातायात प्रभावित होने की आशंका के बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया।