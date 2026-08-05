6 शिकायतों को लेकर जयपुर में मूक-बधिर स्टूडेंट्स का 3 घंटे चला प्रदर्शन, प्रिंसिपल और शिक्षकों को स्कूल में कर दिया बंद

जयपुर के राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर द डेफ में बुधवार को उस समय भावुक और अभूतपूर्व स्थिति देखने को मिली, जब मूक-बधिर स्टूडेंट्स अपनी 6 मांगों को लेकर स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए। बोल और सुन नहीं पाने वाले इन बच्चों ने हाथों के इशारों, सांकेतिक भाषा, तख्तियों और लिखित संदेशों के जरिए अपनी समस्याएं प्रशासन तक पहुंचाईं। करीब तीन घंटे तक चले इस प्रदर्शन के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल के प्रिंसिपल को रिलीव करने का फैसला किया जिसके बाद छात्रों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया।