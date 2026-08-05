राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज, BJP का ‘यूनिटी फॉर्मूला’ तैयार, कांग्रेस की स्ट्रैटेजिक कमेटी को ‘आलाकमान’ का इंतजार

राजस्थान कांग्रेस की चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए प्रस्तावित स्ट्रैटेजिक कमेटी को केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी का इंतजार है। प्रदेश नेतृत्व कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम पहले ही दिल्ली भेज चुका है, लेकिन स्वीकृति नहीं मिलने से समिति का गठन अटका हुआ है। इसका असर प्रदेश स्तर पर चुनावी तैयारियों पर भी दिखाई दे रहा है। यह कमेटी ही आगामी पंचायत-निकाय चुनाव से लेकर वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव तक संगठन और चुनावी रणनीति तैयार करने में प्रदेश संगठन के लिए अहम भूमिका निभाने वाली है। बताया जा रहा है कि इस समिति की जिम्मेदारी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी को मिल सकती है।