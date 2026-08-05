जयपुर में 60 मकानों-दुकानों के हिस्से को किया ध्वस्त, अतिक्रमण पर 6.30 घंटे तक चला बुलडोजर, छलक पड़े लोगों के आंसू

कार्रवाई की शुरुआत जयपुर के कानोता थाना परिसर की चारदीवारी से हुई। इसके बाद मुख्य बाजार और राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अतिक्रमण हटाए गए। पूर्व में नोटिस मिलने के कारण अधिकांश दुकानदारों और भवन मालिकों ने स्वयं ही टिनशेड, बोर्ड, चबूतरे, शटर, छज्जे, छतों पर लगी पट्टियां और अन्य सामान हटा लिया था। शेष निर्माण जेसीबी की मदद से हटाए गए। कार्रवाई के दौरान बस्सी तहसीलदार, एनएचएआई अधिकारी, राजस्व विभाग की टीम, कानोता, बस्सी और तूंगा थाना पुलिस, पुलिस लाइन का अतिरिक्त जाप्ता, संबंधित थानाधिकारी और बस्सी एसीपी मौजूद रहे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कार्रवाई के दौरान कुछ देर यातायात प्रभावित हुआ, जिसे पुलिस ने नियंत्रित कर सुचारू कर दिया। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण रही।