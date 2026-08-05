5 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

बारिश में दलदल बनी सड़क, 25 किलोमीटर का चक्कर लगाने को मजबूर ग्रामीण

जयपुर

image

Newsdesk

Aug 05, 2026

Rajasthan

निवाई. उपखंड क्षेत्र के सिरोही गांव की सड़क बारिश के बाद दलदल में तब्दील हो गई है। सड़क पर फैली चिकनी मिट्टी और कीचड़ के कारण दुपहिया वाहन चालकों के लिए सफर जोखिम भरा बन गया है। आए दिन वाहन फिसलने से लोग चोटिल हो रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि ग्रामीणों को आवागमन के लिए 25 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाने को मजबूर होना पड़ रहा है।
ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के दौरान सड़क पूरी तरह कीचड़ से भर जाती है। मोटरसाइकिल और स्कूटी के पहिए फिसलने से चालक संतुलन खो बैठते हैं, जिससे दुर्घटनाओं घटित होती रहती है। दलदल से हरदम हादसों की आशंका बनी रहती है। रात के समय सड़क की स्थिति और अधिक खतरनाक हो जाती है।सड़क की बदहाल स्थिति के कारण लोगों को झिलाय से भरथला बीड़, खाजपुरा और बड़ागांव होकर सिरोही गांव पहुंचना पड़ रहा है। इससे न केवल समय की बर्बादी हो रही है, बल्कि ईंधन पर भी अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है।
उन्होंने बताया कि सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों, सरकारी कर्मचारियों तथा विभिन्न विद्यालयों में आने-जाने वाली महिला शिक्षकों को हो रही है। प्रतिदिन दुर्घटना की आशंका के बीच सफर करना उनकी मजबूरी बन गया है।हनुमान गुर्जर, रामराय, हेमराज गुर्जर, हरकेश गुर्जर, हंसा, हरिराम मीणा, समीर खान सहित ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क पर तत्काल झिकरा डलवाने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे फिसलन कम होगी और आवागमन कुछ हद तक सुरक्षित हो सकेगा।ग्रामीणों ने बताया कि यदि शीघ्र राहत कार्य शुरू नहीं कराया गया तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल अस्थायी व्यवस्था करने के साथ ही सड़क के स्थायी निर्माण के लिए भी शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।
फोटोकेप्शन
एनई0408सीडी-निवाई. दलदल में तब्दील सिरोही गांव की मुख्य सड़क।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Aug 2026 06:02 am

Published on:

05 Aug 2026 06:02 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / बारिश में दलदल बनी सड़क, 25 किलोमीटर का चक्कर लगाने को मजबूर ग्रामीण

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: यूसीसी बिल के लिए सरकार का प्लान, नवंबर में फिर बुलाया जा सकता है विधानसभा सत्र

Rajasthan assembly
जयपुर

जयपुर में 60 मकानों-दुकानों के हिस्से को किया ध्वस्त, अतिक्रमण पर 6.30 घंटे तक चला बुलडोजर, छलक पड़े लोगों के आंसू

Kanota Encroachment Remove
जयपुर

लीड…यलो-मोजेक की चपेट में आई मूंग: सैकड़ों बीघा फसल चौपट, किसानों के सामने आर्थिक संकट – कृषि विभाग की टीम ने किया निरीक्षण, बीज गुणवत्ता की जांच व मुआवजे की मांग

Rajasthan
जयपुर

कंपनी गोदाम से 7.5 टन गेहूं चोरी का पर्दाफाश, पुलिस ने दो आरोपी दबोचे

Rajasthan
जयपुर

लीड : विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार, राज्यभर में डीएमके का प्रदर्शन

Rajasthan
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.