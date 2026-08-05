ना जल- ना अन्न, और अब तो इलाज भी बंद, गंभीर मोड़ पर छात्र नेता शुभम रेवाड़ का 14 दिन से जारी आमरण अनशन, सरकार का ‘अता-पता’ नहीं!

जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल के ICU में भर्ती शुभम रेवाड़ ने सरकार के उदासीन रवैये से आहत होकर अब अन्न के बाद जल और मेडिकल ट्रीटमेंट (इलाज) दोनों का पूरी तरह त्याग कर दिया है। डॉक्टरों के अनुसार, पिछले कई दिनों से बिना अन्न-जल और बिना किसी चिकित्सा सहायता के रहने के कारण उनका शरीर तेजी से जवाब दे रहा है और उनकी स्थिति किसी भी क्षण जानलेवा हो सकती है।