राजस्थान पुलिस का ‘दिलेर’ SHO लोकपाल सिंह राठौड़ अस्पताल में भर्ती- हालत नाज़ुक, पूरा महकमा कर रहा सलामती की दुआ  

भीलवाड़ा के सदर थाना प्रभारी (CI) लोकपाल सिंह राठौड़ (38) के नेहरू विहार स्थित निजी आवास पर मंगलवार को हुई एक गंभीर घटना के बाद वे अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। आवास पर अचानक गोली चलने की घटना में सीआई गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के समय उनकी पत्नी दूसरे कमरे में मौजूद थीं। इस अचानक हुई घटना से पूरे पुलिस महकमे और प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है।