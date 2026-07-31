भीलवाड़ा में 2 प्रसूताओं की मौत, एक मां दूसरी संतान को देख नहीं सकी, दूसरी की पहली किलकारी मातम में बदली

कोटड़ी क्षेत्र के दांतड़ा गांव निवासी 22 वर्षीय सुगना पत्नी मोहन बैरवा के घर दूसरे बच्चे के जन्म का इंतजार खत्म हुआ ही था, लेकिन मां अपने नवजात को ठीक से देख भी नहीं सकी। शाहपुरा सेटेलाइट अस्पताल में सामान्य प्रसव के बाद उसे अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा। हालत बिगड़ने पर उसे तत्काल भीलवाड़ा के एमजीएच रेफर किया गया। अस्पताल पहुंचने तक उसकी पल्स और ब्लड प्रेशर नहीं मिल रहे थे। जांच में एचबी मात्र 1.8 ग्राम और प्लेटलेट्स केवल 4 हजार पाए गए। डॉक्टरों ने आईसीयू में भर्ती कर वेंटिलेटर सपोर्ट दिया, ब्लड और प्लेटलेट्स चढ़ाए तथा हरसंभव उपचार किया, लेकिन शरीर अत्यधिक रक्तस्राव से जवाब दे चुका था।