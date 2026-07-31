Rajasthan Vidhan Sabha : 20 अगस्त से विधानसभा में ‘घमासान’, UCC बिल, पेपर लीक और पंचायत चुनाव का दिखेगा असर

राजस्थान की 16वीं विधानसभा का छठा (मॉनसून) सत्र आगामी 20 अगस्त से जयपुर स्थित विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जानकारी देते हुए बताया कि संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सत्र आहूत करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। गुरुवार 20 अगस्त को सुबह 11 बजे से शुरू हो रहा यह सत्र लगभग एक सप्ताह तक चलने की संभावना है। पिछला विधानसभा सत्र 10 मार्च को समाप्त हुआ था, जिसके चलते 9 सितंबर 2026 से पहले नया सत्र बुलाना सरकार के लिए संवैधानिक बाध्यता भी थी। इस लघु अवधि के सत्र में प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार समान नागरिक संहिता (UCC) और खेजड़ी व कल्पवृक्ष संरक्षण से जुड़े ट्री एक्ट जैसे ऐतिहासिक बिल पटल पर रखने की तैयारी में है, जिसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं।