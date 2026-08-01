SOG ने 10 हजार के इनामी परीक्षा माफिया को किया गिरफ्तार, लाखों रुपये लेकर सरकारी परीक्षाओं में बैठाता था डमी कैंडिडेट

Exam Cheating Racket: राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले एक बड़े गिरोह के फरार सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर था और उस पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। जांच में सामने आया है कि वह सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर उनकी जगह दूसरे लोगों को परीक्षा में बैठाने का इंतजाम करता था। फिलहाल एसओजी उससे पूछताछ कर रही है।