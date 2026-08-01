Jaipur Water Crisis: 18 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, हनुमान बेनीवाल ने बताई शर्मनाक लापरवाही; CM भजनलाल से पूछे तीखे सवाल

हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए इस पूरे मामले को प्रदेश सरकार की 'शर्मनाक लापरवाही' बताया। उन्होंने लिखा कि 25 दिनों तक लोगों को दूषित पानी मिलना और 18 बच्चों का बीमार होना बहुत गंभीर मामला है। लगातार शिकायत मिलने के बावजूद भी निगम और संबंधित विभाग ने कार्रवाई नहीं की। आगे उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सवाल पूछा कि जब लोगों को स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं मिल पा रही है, तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है। उन्होंने PHED मंत्री की जवाबदेही तय करने की मांग भी उठाई।