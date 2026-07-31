जयपुर में सीजेआइ सूर्यकांत : बोले- विवाद सुलझाने के लिए बोलने से ज्यादा पड़ता है सुनना, कॉन्फ्रेंस में 52 देशों का जमावड़ा

Rajasthan : जयपुर में भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत ने कहा कि जब वकीलों की व्यवस्था नहीं थी और विवाद होते थे, तब ग्राम पंचायतें मध्यस्थता के माध्यम से उनका समाधान करती थीं। उस समय और आज में एक बात समान है कि विवाद सुलझाने के बाद भी पंचायतों को पूरे गांव का नेतृत्व करना होता था। मध्यस्थता ये बताती है कि कोई भी एक आवाज किसी दूसरी आवाज को दबा ना पाए। सीजेआइ जयपुर में मध्यस्थता पर राष्ट्रमंडल देशों के प्रतिनिधियों के तीन दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस कॉन्फ्रेंस में 52 कॉमनवेल्थ देशों के प्रतिनिधि आए हैं।