Jaipur Police Raid: स्पा सेंटर में चल रहा था अनैतिक कार्य, मौके से 11 युवतियां और 6 युवक गिरफ्तार

बता दें कि इससे पहले गुरुवार रात में जयपुर पुलिस ने चित्रकूट, वैशाली नगर और करणी विहार थाना क्षेत्रों में एक साथ 10 स्पा और मसाज सेंटरों पर छापेमारी की थी। उस कार्रवाई में छह संचालक-मैनेजर समेत कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का कहना है कि शहर में संचालित सभी स्पा सेंटरों की नियमित जांच की जाएगी। यदि कोई सेंटर गाइडलाइन का उल्लंघन करता पाया गया या उसकी आड़ में अवैध गतिविधियां संचालित होती मिलीं तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।