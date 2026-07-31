Jaipur News: 10 स्पा सेंटरों पर पुलिस का छापा, अनैतिक गतिविधियों में लिप्त 19 लोग गिरफ्तार

जयपुर। राजधानी जयपुर में स्पा और मसाज सेंटरों की आड़ में संचालित अवैध गतिविधियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 10 स्पा सेंटरों पर छापेमारी की। चित्रकूट, वैशाली नगर और करणी विहार थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में छह संचालक और मैनेजर सहित कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि स्पा सेंटरों में निर्धारित गाइडलाइन का उल्लंघन करने और अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद यह अभियान चलाया गया।