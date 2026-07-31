31 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Jaipur News: 10 स्पा सेंटरों पर पुलिस का छापा, अनैतिक गतिविधियों में लिप्त 19 लोग गिरफ्तार

जयपुर में स्पा और मसाज सेंटरों की आड़ में चल रही अनैतिक गतिविधियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 10 सेंटरों पर छापेमारी की। संयुक्त अभियान में छह संचालक-मैनेजर समेत 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Jul 31, 2026

Spa Center Raid

Jaipur Spa Center Raid: (फोटो-एआई जेनरेटेड)

जयपुर। राजधानी जयपुर में स्पा और मसाज सेंटरों की आड़ में संचालित अवैध गतिविधियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 10 स्पा सेंटरों पर छापेमारी की। चित्रकूट, वैशाली नगर और करणी विहार थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में छह संचालक और मैनेजर सहित कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि स्पा सेंटरों में निर्धारित गाइडलाइन का उल्लंघन करने और अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद यह अभियान चलाया गया।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार लंबे समय से कुछ स्पा सेंटरों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। शिकायतों के सत्यापन के बाद विशेष टीम गठित कर अलग-अलग स्थानों पर एक साथ दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान कई स्पा सेंटरों में नियमों की अनदेखी और संदिग्ध गतिविधियां सामने आईं, जिसके बाद मौके से लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

इन जगहों पर पुलिस का छापा

एसीपी अनिल शर्मा ने बताया कि चित्रकूट थाना क्षेत्र में स्थित ब्लैक स्टोन, ब्लू क्लाउड, लवली, क्रिस्टल, साइन स्टोर, न्यू स्टार और स्टार लाइफ थाई स्पा सेंटर पर छापेमारी की गई। यहां से टोंक, सीकर, झुंझुनूं, डीग, बस्सी और जयपुर के विभिन्न इलाकों के रहने वाले 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें स्पा सेंटर संचालक, मैनेजर और अन्य कर्मचारी शामिल हैं।

करणी विहार से जोधपुर का युवक गिरफ्तार

इसी तरह वैशाली नगर थाना पुलिस ने अपने क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं करणी विहार थाना पुलिस ने एक अन्य स्पा सेंटर पर दबिश देकर जोधपुर निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस प्रकार तीनों थाना क्षेत्रों में कुल 19 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

यह वीडियो भी देखें :

पुलिस ने कहा- आगे भी कार्रवाई रहेगी जारी

पुलिस का कहना है कि शहर में स्पा और मसाज सेंटरों के संचालन को लेकर तय दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। जो भी सेंटर नियमों की अनदेखी करते पाए जाएंगे या उनकी आड़ में अवैध गतिविधियां संचालित होंगी, उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

बता दें कि इन दिनों पुलिस लगातार पूरे प्रदेश में इस तरह की गतिविधियों पर कार्रवाई तेज कर दी है। हाल ही में नागौर से बांग्लादेश की तीन महिलाएं पकड़ी गईं थी। इसके अलावा स्पा और मसाज सेंटरों पर भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।

Spa Center Raid: जयपुर के 2 स्पा सेंटर पर पुलिस ने मारा छापा, 3 युवतियों समेत 8 लोग गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
Spa Center Raid

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Jul 2026 08:53 pm

Published on:

31 Jul 2026 08:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur News: 10 स्पा सेंटरों पर पुलिस का छापा, अनैतिक गतिविधियों में लिप्त 19 लोग गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Podcast : आत्मप्रकाश ही भगवत्ता

Podcast
ओपिनियन

जयपुर का पूर्व खेल अकादमी संचालक गिरफ्तार, पैसे लेकर दिए फर्जी सर्टिफिकेट, बन गए सरकारी शिक्षक

Jaipur SOG
जयपुर

राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव: अलर्ट मोड पर आया राज्य निर्वाचन आयोग, जानिए मतदान को लेकर बड़ा अपडेट

Panchayat Chunav Update
जयपुर

RSSB Patwar Bharti 2021: डमी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलाकर बनी पटवारी गिरफ्तार, 5 लाख में हुआ था सौदा

RSSB Patwar Bharti Scam
जयपुर

जयपुर में ‘भूमि समाधि’ से पहले जमकर हंगामा, पुलिस ने छात्र नेता को यूनिवर्सिटी कैम्पस से किया डीटेन

Rajasthan University Student Union Election
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.