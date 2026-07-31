RSSB Patwar Bharti 2021: डमी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलाकर बनी पटवारी गिरफ्तार, 5 लाख में हुआ था सौदा

इस मामले में परीक्षा देने वाली डमी अभ्यर्थी नेमी बाई उर्फ सम्मी उर्फ सुमिता को एसओजी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वह बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के काबुली गांव की रहने वाली है और वर्तमान में सांचौर क्षेत्र में रह रही थी। नेमी बाई पहले तृतीय श्रेणी अध्यापिका थी, लेकिन वह निलंबित चल रही थी। उसके खिलाफ भी मामले की जांच जारी है और उससे कई अहम जानकारियां मिली हैं। फिलहाल चुंकी बाई से पूछताछ जारी है और परीक्षा गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है।