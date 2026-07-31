Jaipur: नहीं मान रहे टंकी पर चढ़े NSUI नेता, अब अनशन से लेकर रोड जाम तक की चेतावनी, पुलिस-प्रशासन में खलबली

Jaipur Water Tank Protest: छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर जयपुर में हो रहे प्रोटेस्ट अब तेजी पकड़ रहे हैं। गुरुवार सुबह से NSUI के तीन छात्र टोंक फाटक पुलिया के पास पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। उनका कहना है कि छात्र काफी समय से अपनी मांग रख रहे हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। पत्रिका से बातचीत करते हुए छात्र ने बताया कि कल रात से टंकी पर चढ़े होने के बावजूद भी सरकार ने उनसे बातचीत करने तक की कोशिश नहीं की। इसी वजह से अब उन्होंने सरकार को नई चेतावनी दी है कि अगर सरकार अब उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं देती है और किसी तरह का जवाब नहीं आता है तो वह युवाओं के साथ मिलकर रोड जाम करेंगे।