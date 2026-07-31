अब राजस्थान में क्यों उग्र हो रहे ‘Gen-Z’, कहीं भूख हड़ताल तो कहीं पानी की टंकी पर प्रोटेस्ट, और अब भूमि समाधि का ऐलान

राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव (Student Union Elections) दोबारा बहाल कराने की मांग को लेकर युवा शक्ति यानी 'Gen-Z' का आंदोलन अब उग्र और संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुका है। राजधानी जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी (RU) कैंपस से लेकर सड़कों तक छात्रनेताओं का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है, जिसने राज्य प्रशासन और पुलिस महकमे की नींद उड़ा दी है। छात्रसंघ चुनाव कराने की जिद पर अड़े युवा अब चरम रास्ते अपनाने पर मजबूर हो गए हैं। जयपुर के टोंक फाटक इलाके में NSUI कार्यकर्ता और छात्रनेता पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी परिसर में छात्रनेता लक्ष्यराज लुहारिया ने 'भूमि समाधि' लेने का ऐलान किया है। इसके अलावा 7 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे छात्रनेता शुभम रेवाड़ की तबीयत बिगड़ने पर पुलिस ने उन्हें जबरन उठाकर SMS अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन छात्रनेता ने अस्पताल के बेड पर भी अपना अनशन जारी रखा है।