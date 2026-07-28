Rajasthan Politics: चुनावी प्रतिद्वंदी अमीन खान के साथ दिखे MLA रविंद्र भाटी, जानिए गुजरात की वायरल तस्वीरों का पूरा सच

राजस्थान के सीमावर्ती बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व 5 बार के पूर्व विधायक अमीन खान की एक अस्पताल से सामने आई ताजा तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। वायरल हो रही इन तस्वीरों में विधायक रविंद्र सिंह भाटी गुजरात के अहमदाबाद स्थित एक अस्पताल में अमीन खान के पास खड़े होकर उनकी देखभाल करते और डॉक्टरों से उनकी हेल्थ रिपोर्ट पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। यह दृश्य थार के रेगिस्तान की उस पारंपरिक राजनीतिक मर्यादा और सामाजिक भाईचारे को दर्शाता है, जहां चुनावी जंग मैदान तक सीमित रहती है और व्यक्तिगत रिश्तों में केवल 'अपनायत' यानी अपनत्व झलगता है। ये तस्वीरें कुछ दिन पहले की बताई जा रही है, जो अब वायरल हो रही हैं।