Jaipur में छात्रा से शर्मनाक हरकत: फरार आरोपी बॉयफ्रेंड गिरफ्तार, बीच सड़क पर मारपीट कर कपड़े फाड़ने का था आरोप

पुलिस के अनुसार 23 साल की युवती जयपुर के एक निजी कॉलेज में पढ़ाई करती है। कॉलेज के दौरान उसकी एक छात्र से दोस्ती हुई, जो बाद में रिश्ते में बदल गई। कुछ समय तक दोनों साथ भी रहे, लेकिन बाद में युवक का व्यवहार बदलने लगा और वह हर दिन मारपीट करने लगा। लगातार हो रही प्रताड़ना से परेशान होकर छात्रा ने उससे दूरी बना ली। इसके बाद उसकी एक दूसरे युवक से दोस्ती हुई, लेकिन वह भी उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने लगा। परेशान होने पर उसने दूसरा रिश्ता भी खत्म कर दिया।