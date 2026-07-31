प्रॉपर्टी खरीदारों को झटका! जयपुर में हाउसिंग बोर्ड ने बढ़ाए जमीन के दाम, 47% तक बढ़ी दरें, देखें नई रेट लिस्ट

Jaipur Land Rate Hike: राजधानी में रियल एस्टेट बाजार की तेजी अब सरकारी जमीनों के दाम में भी दिखाई देने लगी है। हाल ही में जिला प्रशासन ने डीएलसी दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है, वहीं अब राजस्थान आवासन मंडल ने भी वर्ष 2026-27 के लिए आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत भूमि की नई दरें जारी कर दी हैं। अधिकांश योजनाओं में 8 से 17 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है, जबकि मेट्रो फेज-2 कॉरिडोर से जुड़ी वाटिका योजना में दरों में 47.20 प्रतिशत का उछाल आया है। विशेषज्ञ इसे बेहतर कनेक्टिविटी, बढ़ती मांग और मेट्रो परियोजना के कारण रियल एस्टेट में आए नए उछाल के संकेत मान रहे हैं। आवासन मंडल की नई दरें यह भी संकेत देती हैं कि शहर के विस्तार वाले क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। लंबे समय तक अपेक्षाकृत कम मांग वाले वाटिका क्षेत्र में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है।