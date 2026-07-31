राजस्थान: 2027 तक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से शुरू हो सकती हैं हवाई सेवाएं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मांगी प्रगति रिपोर्ट

बिरला ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक तीन माह में परियोजना की प्रगति रिपोर्ट उन्हें प्रस्तुत करें, ताकि निर्माण कार्य की नियमित समीक्षा के साथ समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। उल्लेखनीय है कि करीब 1507 करोड़ रुपए की लागत से शंभूपुरा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना पूरी होने के बाद कोटा-बूंदी सहित पूरे हाड़ौती क्षेत्र को हवाई कनेक्टिविटी की ऐतिहासिक सौगात मिलेगी। इससे क्षेत्र के औद्योगिक, शैक्षणिक, व्यापारिक तथा पर्यटन विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। बैठक में लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी राजीव दत्ता भी उपस्थित रहे।