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राजस्थान: 2027 तक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से शुरू हो सकती हैं हवाई सेवाएं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मांगी प्रगति रिपोर्ट

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अक्टूबर 2027 तक निर्माण पूरा करने और दिसंबर 2027 तक नियमित हवाई सेवाएं शुरू कराने के निर्देश दिए।
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कोटा

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Akshita Deora

Jul 31, 2026

Green filed airport

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर

Kota-Bundi Greenfield Airport Update: कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए संसद भवन, नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआइ) के चेयरमैन, मंत्रालय एवं एएआइ के वरिष्ठ अधिकारियों तथा राज्य प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में एयरपोर्ट निर्माण की वर्तमान प्रगति, पर्यावरणीय एवं तकनीकी स्वीकृतियों तथा परियोजना के विभिन्न चरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कार्य मई 2025 में शुरू हो चुका है। परियोजना का डिज़ाइन डवलपमेंट चरण लगभग 80% पूरा हो चुका है और निर्माण कार्य के तहत फाउंडेशन का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। साथ ही रनवे, टर्मिनल भवन और अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के निर्माण की तैयारियां भी तय समय-सीमा के अनुसार आगे बढ़ाई जा रही हैं।

निर्माण कार्य को गति दें अधिकारी

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोटा के नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से दिसंबर 2027 तक नियमित हवाई सेवाएं शुरू हो जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए अक्टूबर 2027 तक एयरपोर्ट का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना का प्रत्येक कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए। यदि निर्माण के दौरान प्रशासनिक, तकनीकी अथवा अन्य स्वीकृतियों से जुड़ी कोई बाधा आती है तो उसका तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि परियोजना की गति प्रभावित न हो।

हर तीन माह में प्रस्तुत करें प्रगति रिपोर्ट

बिरला ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक तीन माह में परियोजना की प्रगति रिपोर्ट उन्हें प्रस्तुत करें, ताकि निर्माण कार्य की नियमित समीक्षा के साथ समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। उल्लेखनीय है कि करीब 1507 करोड़ रुपए की लागत से शंभूपुरा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना पूरी होने के बाद कोटा-बूंदी सहित पूरे हाड़ौती क्षेत्र को हवाई कनेक्टिविटी की ऐतिहासिक सौगात मिलेगी। इससे क्षेत्र के औद्योगिक, शैक्षणिक, व्यापारिक तथा पर्यटन विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। बैठक में लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी राजीव दत्ता भी उपस्थित रहे।

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Updated on:

31 Jul 2026 10:15 am

Published on:

31 Jul 2026 10:15 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / राजस्थान: 2027 तक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से शुरू हो सकती हैं हवाई सेवाएं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मांगी प्रगति रिपोर्ट

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