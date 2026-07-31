धर्मेश ने 130 गेंदों में बनाए 270 रन, जयपुर में धमाका

पनवाड़. कस्बे के युवा क्रिकेटर धर्मेश सोनी ने जयपुर स्थित यूथ क्रिकेट अकादमी के मैच में गुरुवार को विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए मात्र 130 गेंदों में 270 रन बनाकर प्रतिभा का लोहा मनवाया। धर्मेश ने 46 चौके और 9 छक्के जड़ते हुए विरोधी गेंदबाजों की जमकर खबर ली। उनकी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत टीम ने विशाल स्कोर खड़ा किया और मुकाबले में मजबूत बढ़त हासिल की। उनकी उपलब्धि की खबर पनवाड़ पहुंचते ही खेल प्रेमियों और शुभचिंतकों में खुशी की लहर दौड़ गई। खेल प्रेमियों का कहना है कि यदि उन्हें अवसर और मार्गदर्शन मिलता रहा तो वे जिले और प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर भी रोशन कर सकते हैं।