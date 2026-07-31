Alwar News: ग्राम विकास अधिकारी को रिलीव नहीं करने पर सरपंच ने दी जान देने की चेतावनी

उन्होंने आरोप लगाया कि अंजली दीक्षित करीब तीन वर्ष से नाटौज में कार्यरत थीं और उनके कार्यकाल में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों का भुगतान लंबित है। इस संबंध में उन्होंने बीडीओ हरिमोहन मीणा से दो बार मौखिक रूप से ग्राम विकास अधिकारी को रिलीव करने का आग्रह किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अलवर जिले की नाटौज ग्राम पंचायत के प्रशासक हेमंत बैरवा ने सोशल मीडिया पर भी वीडियो जारी कर ग्राम विकास अधिकारी पर आरोप लगाए हैं। बैरवा ने कहा कि ग्राम पंचायत के विकास कार्य लंबे समय से प्रभावित हैं और तबादले आदेश के बाद भी ग्राम विकास अधिकारी को अब तक रिलीव नहीं किया गया है।