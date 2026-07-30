Rajasthan Crime: पत्नी के चरित्र पर करता था शक, इंजीनियर पति ने पीट-पीटकर कर दी हत्या

पूछताछ में सामने आया कि धर्मेंद्र ने पूरे मामले को खुदकुशी दिखाने की कोशिश की थी। हालांकि, वह नशे में होने के कारण पत्नी को फंदे पर नहीं लटका पाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि मौत से पहले दीपिका के साथ मारपीट की गई थी। उसके सिर में खून का धक्का जमा हुआ मिला। वहीं, गले पर भी निशान मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि महिला की मौत दम घुटने की वजह से हुई। धर्मेंद्र सोनी केशवाना स्थित एक ग्लास कंपनी में सीनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। दीपिका और धर्मेंद्र की शादी 2019 में हुई थी। लेकिन, दोनों के कोई संतान नहीं थी।