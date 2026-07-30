अलवर: हरिद्वार की राह बनी मौत का सफर, 3 घरों के चिराग बुझ गए; गर्भवती पत्नी का सहारा छिना

अलवर। हरिद्वार से आस्था का जल लाने निकले श्रद्धालुओं की यात्रा दर्दनाक हादसे में बदल गई। हादसा गाजियाबाद के पास मोदी नगर उत्तरप्रदेश में हुआ। शाहबाद क्षेत्र के समीप कलगांव के श्रद्धालुओं से भरी एक लोडिंग पिकअप को सामने से आ रहे स्क्रैप से भरे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि पिकअप के ऊपर बने चैंबर में सो रहे तीन श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 अन्य घायल हो गए। हादसे की खबर जैसे ही कलगांव पहुंची, पूरे गांव में कोहराम मच गया। जिन घरों से श्रद्धालु भगवान का आशीर्वाद लेने निकले थे, वहां मातम और चीख-पुकार का माहौल छा गया। बुधवार को शोक में गांव के बाजार बंद रह