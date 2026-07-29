Alwar News: गुरु पूर्णिमा पर छात्रों ने बनाई ‘गुरु’ नाम की मानव श्रृंखला, किया पौधरोपण

जिले में गुरु पूर्णिमा का पर्व बुधवार को धार्मिक आस्था और सामाजिक सरोकार के साथ श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। श्रद्धालुओं ने विभिन्न आश्रमों और मंदिरों में पहुंचकर अपने गुरुओं का चरण वंदन किया, आशीर्वाद लिया और पूजा-अर्चना की। कई स्थानों पर भजन-कीर्तन, सत्संग और प्रसाद वितरण के कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं शैक्षणिक संस्थानों और प्रशासनिक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष आयोजन किए गए। पौधरोपण, जागरूकता कार्यक्रम और हरित संदेश के माध्यम से प्रकृति संरक्षण का संकल्प दिलाया गया। धार्मिक आस्था और सामाजिक जिम्मेदारी के इस संगम ने गुरु पूर्णिमा पर्व को विशेष बना दिया।