Alwar News: अलवर में विवाहिता की संदिग्ध मौत, 11 पर दहेज हत्या का केस दर्ज 

मुबीन के अनुसार, इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों के बीच सामाजिक स्तर पर पांच बार बैठकें भी हुईं। जनवरी और अप्रैल 2026 में हुई बैठकों में समाज के पंच-पटेलों ने ससुराल पक्ष को समझाया था कि वे दहेज के लिए विवाहिता के साथ मारपीट न करें। हाल ही में 24 जुलाई को हुई एक और बैठक में भी ससुराल वालों ने यह आश्वासन दिया था कि वे भविष्य में दहेज नहीं मांगेंगे और दिलशाना को परेशान नहीं करेंगे।