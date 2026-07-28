Alwar: अलवर मौसम समाचार; बारिश से बदला मौसम, जानिए आने वाले दिनों का हाल

इसके अलावा, हरसौली कस्बे और आसपास के गांवों में सुबह से ही बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी हुई। वहीं बहरोड तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। हालांकि, किशनगढ़ बास कस्बे में मानसून की पहली ही तेज बारिश ने स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका के सफाई दावों की पोल खोलकर रख दी। महज 1 घंटे की बारिश में गंज रोड और जगदंबा कॉम्प्लेक्स सहित मुख्य बाजारों में दो-दो फीट तक पानी भर गया। सालाना करीब 2 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद नालों की सही सफाई न होने से व्यापारियों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।