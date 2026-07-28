राजस्थान में अनोखा मामला: 39 साल की महिला ने 10वें बच्चे को दिया जन्म, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी के बावजूद हुई नॉर्मल डिलीवरी

डॉ. यादव ने बताया कि सीएमएचओ, बीसीएमओ समेत ब्लॉक के डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों ने लगातार महिला और उसके परिजनों से संपर्क बनाए रखा। सुरक्षित प्रसव के लिए कई बार समझाइश दी गई और गांव में 108 एंबुलेंस भी भेजी गई, लेकिन महिला हर बार घर की जिम्मेदारियों का हवाला देकर अस्पताल जाने से मना करती रही। आखिरकार सोमवार को परिजनों और स्वास्थ्य विभाग की समझाइश के बाद वह कोटकासिम के एक निजी अस्पताल पहुंची, जहां सामान्य प्रसव के दौरान उसने बेटी को जन्म दिया। चिकित्सकों के अनुसार फिलहाल मां और नवजात दोनों स्वस्थ हैं।