Alwar: लोकप्रिय शिक्षक के तबादले पर ग्रामीणों ने स्कूल पर जड़ा ताला, चार घंटे प्रदर्शन

ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक तेजवीर सिंह ने अपने प्रयासों से इस स्कूल की तकदीर बदल दी थी। एक समय ऐसा था जब बच्चों की संख्या कम होने के कारण यह स्कूल बंद होने की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन तेजवीर सिंह ने भामाशाहों और ग्रामीणों के सहयोग से स्कूल का कायाकल्प कर दिया। उनके प्रभावी प्रबंधन और प्रयासों के चलते ही शैक्षणिक सत्र 2026-27 में विद्यालय के नामांकन में करीब 300 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा भामाशाहों के सहयोग से स्कूल में बच्चों के लिए कई नि:शुल्क सेवाएं शुरू कराई गईं और नए कमरों का निर्माण कार्य भी चल रहा है।