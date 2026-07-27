Alwar Hospital: जर्जर भवन में पोस्टमार्टम बंद, जर्जर इमारतों को खाली करने के निर्देश

सामान्य अस्पताल: पुराना मोर्चरी भवन, डीसी चैम्बर के पास बना पुरुष शौचालय, मुख्य ब्लॉक को इंडोर से जोड़ने वाली गैलरी का जॉइंट व मैस ऑफिसर के साथ मैस भवन एवं स्टडी रूम (ऑपरेशन थिएटर के सामने) को अत्यंत जर्जर (असुरक्षित) माना है। कैशियर कक्ष व उसके बायीं तरफ बना कक्ष, नेत्र वार्ड व कॉरिडोर, ठेका सुपरवाइजर रूम, डीडीसी नं. 2,4,7 व 12 और पुरुष व महिला वार्ड के सामने की गैलरी व छत तथा साइक्रेटिक पुरुष, महिला वार्ड व शौचालय की तत्काल मरम्मत करानी होगी।

महिला चिकित्सालय : एसएलआर, शल्य कक्ष व उससे लगती हुई गैलरी, एसएलआर के बाहरी छज्जे व आइसीयू के छज्जों को रिपोर्ट में अत्यंत जर्जर स्थिति में बताया गया है। एसएलआर वार्ड के शौचालय को मरम्मत योग्य माना गया है।

शिशु चिकित्सालय : प्रवेश द्वार से एमटीसी जाने वाली साढ़ियों की छत व छज्जे, इंडोर में सीएचडब्ल्यू के सामने की गैलरी व उसकी छत, आउटडोर की तरफ जाने वाली दरवाजे के ऊपरी की बीम, एफबीएनसी स्टोर व गैलरी, वाशिंग रूम, शिशु ओपीडी व बाहरी छज्जे, एमटीसी की बहारी दीवारें व छज्जे, प्रवेश द्वार के दांयी तरफ की गैलरी व बांयी तरफ के कमरा नं. 1,2,3 एवं शौचालय व टीकाकरण कक्ष को असुरक्षित बताया गया है। शिशु वार्ड-बी व उससे लगती हुई गैलरी, शिशु वार्ड-ए, एसएनसीयू की गैलरी, उसके समीप बने कमरे, कॉरिडोर की खिड़कियों के ऊपर की बीम तथा ओपीडी ब्लॉक में जगह-जगह सीलन व प्लास्टर आदि की झड़ने की समस्या को मरम्मत कार्य के बाद उपयोग में लेने योग्य बताया ह