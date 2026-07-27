Alwar: नगर निगम के 65 में से 11 वार्ड एससी, तीन एसटी के लिए आरक्षित होंगे, कई का गणित गड़बड़ाएगा

अलवर निकाय चुनाव की घोषणा होते ही अब सबकी नजर वार्डों के आरक्षण पर टिकी है। चुनाव आयोग यह तैयारी 10 अगस्त तक पूरी करवाने जा रहा है। वार्डों का आरक्षण जिला प्रशासन तय करेगा। यह लॉटरी सिस्टम से होगा। शहर के कुल 65 वार्डों में से 11 वार्ड अनुसूचित जाति (एससी) व तीन वार्ड अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित होंगे। बाकी 51 वार्ड सामान्य व अन्य वर्ग के लिए होंगे। इस बार यह चुनाव दिलचस्प माना जा रहा है। क्योंकि इससे पहले ही वोटों का गणित गड़बड़ा गया है। वार्ड परिसीमन से एरिया इधर-उधर हो गए। ऐसे में प्रत्याशियों को वोट जुटाने के लिए पसीना बहाना होगा।