27 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

Alwar: नगर निगम के 65 में से 11 वार्ड एससी, तीन एसटी के लिए आरक्षित होंगे, कई का गणित गड़बड़ाएगा

अगले महीने निकाय चुनाव की बिसात बिछ जाएगी। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां योग्य उम्मीदवारों तलाश में जुटेगी। वहीं परिसीमन के बाद सीटों का गणित भी बदल गया है। इस आधार परा ही नए एससी, एसटी और ओबीसी वार्डों का चयन किया जाएगा।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Umesh Sharma

Jul 27, 2026

nagar nigam election

अलवर नगर निगम कार्यालय फोटो

अलवर निकाय चुनाव की घोषणा होते ही अब सबकी नजर वार्डों के आरक्षण पर टिकी है। चुनाव आयोग यह तैयारी 10 अगस्त तक पूरी करवाने जा रहा है। वार्डों का आरक्षण जिला प्रशासन तय करेगा। यह लॉटरी सिस्टम से होगा। शहर के कुल 65 वार्डों में से 11 वार्ड अनुसूचित जाति (एससी) व तीन वार्ड अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित होंगे। बाकी 51 वार्ड सामान्य व अन्य वर्ग के लिए होंगे। इस बार यह चुनाव दिलचस्प माना जा रहा है। क्योंकि इससे पहले ही वोटों का गणित गड़बड़ा गया है। वार्ड परिसीमन से एरिया इधर-उधर हो गए। ऐसे में प्रत्याशियों को वोट जुटाने के लिए पसीना बहाना होगा।

एसटी के हिस्से में जाएंगे यह वार्ड

वर्ष 2019 के निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 30 नयाबास, वार्ड 34 सोनावा डूंगरी व वार्ड नंबर 37 मालवीय नगर एसटी वर्ग के लिए आरक्षित थे। इस बार परिसीमन हुआ, तो नयाबास व मालवीय नगर इस वर्ग के खाते में यथावत रहेगा, लेकिन अखैपुरा वार्ड 25 नया जुड़ने की संभावना है। क्योंकि इस वार्ड में एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है।

एससी की जनसंख्या इन वार्डों में ज्यादा

इसी तरह अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाले वार्डों में 11, 26, 43, 44, 4, 41, 15, 5, 40, 42 व वार्ड 10 शामिल हैं। क्रम अनुसार यह वार्ड जनसंख्या के आरोही क्रम हैं। ऐसे में यह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने की संभावना है। एससी की सर्वाधिक जनसंख्या वार्ड 11 में 79.11 है। इस वार्ड में पिछले चुनाव में भी कोई परिवर्तन नहीं था और इस चुनाव में भी। यानि यह यथावत रहने की संभावना है।

ये है खास

-वार्ड नंबर 40 से 44 तक पांच नए वार्ड बनाए गए। यह वार्ड हनुमान सर्किल, कैमाला, सूर्य नगर, बख्तल की चौकी की दिशा में हैं। यह नए परिसीमन में नए वार्ड बने हैं। यहां जनसंख्या अनुसूचित जाति की अधिक है। ऐसे में यह वार्ड इसी वर्ग के लिए आरक्षित होने की संभावना है।
-वार्ड नंबर 26 पिछले चुनाव में वार्ड 27 था। इस बार इसकी क्रम संख्या बदली, स्थिति पुरानी ही है।
-वार्ड 11 में कोई परिवर्तन नहीं है। वार्ड 10 भी लगभग वही पुराने जैसा है। ऐसे में यह भी एससी के खाते में जाने के प्रबल आसार हैं।

Rajasthan: हाई रिस्क प्रेग्नेंसी में 10वीं डिलीवरी पर अड़ी नौ बच्चों की मां; सिजेरियन से इनकार, स्वास्थ्य विभाग मना रहा

ये भी पढ़ें
Rajasthan pregnancy case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Jul 2026 11:07 am

Published on:

27 Jul 2026 11:07 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: नगर निगम के 65 में से 11 वार्ड एससी, तीन एसटी के लिए आरक्षित होंगे, कई का गणित गड़बड़ाएगा

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: छोटे भाई की मौत की खबर सुन बड़े भाई को आया हार्ट अटैक, दोनों ने तोड़ा दम, परिजनों का बुरा हाल

Alwar Death
अलवर

Alwar Crime: अवैध खनन पर एक्शन; पत्थर से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त, चालक गिरफ्तार

illegal mining
अलवर

Alwar Jagannath Mela: जानकी के हुए भगवान जगन्नाथ, जयकारों से गुंजायमान हुआ मंदिर

Alwar Jagannath Mela
अलवर

Rajasthan: हाई रिस्क प्रेग्नेंसी में 10वीं डिलीवरी पर अड़ी नौ बच्चों की मां; सिजेरियन से इनकार, स्वास्थ्य विभाग मना रहा

Rajasthan pregnancy case
अलवर

Alwar News: अलवर में NH 248-A दो महीने में उखड़ा: निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप

alwar nh 248a highway
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.