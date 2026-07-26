Rajasthan: छोटे भाई की मौत की खबर सुन बड़े भाई को आया हार्ट अटैक, दोनों ने तोड़ा दम, परिजनों का बुरा हाल

अलवर। जिले के कठूमर उपखंड के तसई गांव में रविवार का दिन एक परिवार के लिए ऐसी त्रासदी लेकर आया, जिसे शायद वह कभी भूल नहीं पाएगा। सुबह तक घर के लोग अपने-अपने काम में जुटे थे, लेकिन कुछ ही घंटों में परिवार के दो जवान बेटों की अर्थियां उठने की नौबत आ गई। पहले छोटे भाई की करंट लगने से मौत हुई और उसकी खबर सुनते ही बड़े भाई को ऐसा सदमा लगा कि उसे हार्ट अटैक आ गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी भी सांसें थम गईं। एक ही दिन में दो सगे भाइयों की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।