Alwar Jagannath Mela: जानकी के हुए भगवान जगन्नाथ, जयकारों से गुंजायमान हुआ मंदिर

रूपबास के रूपहरि मंदिर में शनिवार की रात वह घड़ी आ ही गई जिसका भक्तों को पिछले कई दिनों को इंतजार था। वह अवसर था भगवान जगन्नाथ व जानकी मैया के विवाह का। देवशयन एकादशी के अवसर पर शनिवार को रात करीब 11 बजे भगवान जगन्नाथ व जानकी मैया का विवाह संस्कार कराया गया। इस दौरान पंडितों ने वेदमंत्रों का पाठ किया।



दूल्हा और दूल्हन को बहुत ही सुदंर श्रृंगार किया गया था। जैसे ही माता जानकी व जगन्नाथ का वरमाला महोत्सव हुआ पूरा मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। विवाह संस्कार से पूर्व माता जानकी को बैंडबाजे के साथ मंदिर तक लाया गया। विवाह के अवसर पर रूपबास के ग्रामीणों ने माता जानकी को बेटी मानकर कन्यादान किया। किसी ने कपडे तो किसी ने गहने व घरेलू उपयोग का सामान

व नगद राशि माता को भेँट की।