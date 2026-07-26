Alwar News: ब्लैकलिस्टेड फर्मों पर सिस्टम मेहरबान, करोड़ों का हुआ खेल

अलवर में सरकारी विभागों में ब्लैक लिस्ट और अपात्र फर्मों को करोड़ों रुपए के सरकारी ठेके दिलाने का एक संगठित खेल सामने आया है। पिछले एक वर्ष के दौरान सामने आए कई मामलों से यह स्पष्ट होता है कि अलग-अलग विभागों में कुछ फर्मों को अधिकारियों और कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से पहले पात्र घोषित किया गया, फिर उन्हें करोड़ों रुपए के टेंडर दिए गए। ये मामले जिला प्रशासन तक भी पहुंचे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। कुछ मामलों में जरूर टेंडर निरस्त करने या फर्म को डिबार करने की कार्रवाई हुई, पर यह नाकाफी रही।



इससे संगठित खेल को चोट नहीं पहुंची और सरकारी खजाने को नुकसान होता रहा। इन मामलों से यह भी सवाल उठ रहा है कि यदि किसी फर्म ने गलत जानकारी, झूठे शपथ पत्र व तथ्य छिपाकर सरकारी टेंडर प्राप्त किया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब ये मामले सरकार को भेजे गए हैं, जिससे विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। इस तरह मालों में एक समान पैटर्न सामने आया है कि फर्मों की ओर से कथित रूप से गलत जानकारी या अपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत कर टेंडर दिए गए और सिस्टम ने मेहरबानी दिखाई।