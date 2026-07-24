Alwar News: दुकान विवाद में पूर्व चेयरमैन को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल होने पर हंगामा

पूर्व चेयरमैन का आरोप है कि घटना के तुरंत बाद वे शिकायत लेकर स्थानीय पुलिस थाने पहुंचे थे और लिखित तहरीर दी थी। इसके बावजूद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया और एफआईआर दर्ज करने से बचती रही। उनका कहना है कि निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने उलटे दोनों पक्षों को शांति भंग की आशंका में पाबंद कर दिया। पुलिस के इस रवैये से नाराज होकर अब पूर्व चेयरमैन न्याय पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने और कोर्ट के जरिए इस्तगासा दायर करने की तैयारी कर रहे हैं।