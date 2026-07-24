Alwar News: अमरनाथ यात्रा समय से पहले स्थगित: बिना दर्शन लौटे अलवर के श्रद्धालु, फिर भी उत्साह बरकरार

खराब मौसम, भारी बारिश की चेतावनी और भूस्खलन की घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा कारणों से अमरनाथ यात्रा समय से पहले रोक दी गई है। अमरनाथ यात्रा को 19 जुलाई से अस्थायी रूप से निलंबित (रोक) दिया गया है। पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मौसम साफ होने और मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद ही यात्रा फिर से शुरू की जाएगी।



ऐसे हालात में अलवर जिले के कई श्रद्धालु वहां फंस गए हैं। इसके बावजूद इन श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। इनका कहना है कि बाबा ने बुलाया तो फिर से आएंगे। अलवर जिले से गए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन किए बिना ही लौट रहे हैं। वहां अलवर की ओर से लगाए गए भंडारे भी अब खाली हो गए हैं। सोमवार तक जहां श्रद्धालुओं की आवाजाही थी, वहीं अब केवल टेंट नजर आ रहे हैं।